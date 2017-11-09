Разбираетесь ли вы в русской живописи? Сложный тест «Медузы» и «Ингосстраха»

Разбираться в русской живописи — это хороший тон, но у многих знания ограничиваются Шишкиным и Серовым. Классики, конечно, но как насчет авангарда и соцреализма? Проверить, что вы знаете о знаковых русских полотнах и художниках можно в этом тесте, который «Медуза» сделала вместе с компанией «Ингосстрах».

Кстати, 16 ноября в честь 70-летия «Ингосстраха» в Москве пройдет гала-вечер «Шедевры без Границ». Там можно будет послушать концерт симфонического оркестра и оперную певицу Надежду Павлову, а еще посмотреть мультимедийные проекции по мотивам картин русских художников из коллекций Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. В конце теста расскажем, как бесплатно получить приглашение на двоих на мероприятие.