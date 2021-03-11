Расскажите, какие у вас ножи и поваренные книги, а мы скажем, какая кухня вам подходит Тест о главном месте в доме

Для одних это сердце дома, для других полноценный офис, а кто-то забегает сюда всего раз в день. Речь, конечно, о кухне. Этот тест мы сделали вместе с компанией «Стильные Кухни», которая создает мебель для кухонь (и не только). Поделитесь, что происходит в вашем холодильнике и сколько времени вы проводите за плитой, а мы посоветуем, как сделать кухню еще удобнее.

Пройти тест

Сделано в продано! Фото: Sentelia / Shutterstock, в анонсе — Switlana Sonyashna / Shutterstock