QWERTY или f17HYqa9? Попробуйте запомнить самый надежный пароль в мире: игра «Медузы»

После череды громких хакерских атак, новостей об украденных аккаунтах и взломах соцсетей, кажется, все пользователи знают, что на всех гаджетах и сервисах нужно устанавливать сложный пароль, в идеале — состоящий из цифр и букв, маленьких и больших. Чего не знает никто — как этот пароль запомнить. Даже доступ к специальным онлайн-хранилищам, где можно хранить все свои пароли, следует защищать своим сложным паролем. Помучайтесь еще немного — проверьте, какие надежные пароли вы способны запомнить.