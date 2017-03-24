Путин, Навальный или против всех Эмоциональные дебаты «Медузы»

Представьте себе классические дебаты. Участвуя в них, нужно не только правильно и убедительно аргументировать, но и выбирать тактику спора — иногда вести себя подчеркнуто вежливо, а иногда и хамить. А теперь представьте, что в дебатах участвуют три кандидата: Владимир Путин, Алексей Навальный и «против всех». Поехали!

Как играть:

Выберите своего кандидата.

Игра идет либо 6 раундов , либо до того момента, когда один из игроков наберет 11 баллов .

, либо до того момента, когда один из игроков наберет . Каждый раунд дебатов — это выбор: быть вежливым или нахамить .

или . Если будете вежливым, вы гарантированно получите 2 балла . Если нахамите, а двое других спорщиков будут вежливыми, вы получите 5 баллов , а они — по 2 балла . Если нахамите, но кто-нибудь еще из спорщиков нахамит, у вас вычтут 2 балла .

. Если нахамите, а двое других спорщиков будут вежливыми, вы получите , а они — . Если нахамите, но кто-нибудь еще из спорщиков нахамит, у вас . После победы одного из игроков полученные вами баллы мы занесем в общий командный счет.

Таблица результатов обновляется с задержкой.