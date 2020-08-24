игры

Провести честные выборы или поменять Конституцию? А может, провозгласить монархию? Почувствуйте себя авторитарным лидером, который правит дольше 20 лет

Если руководитель страны находится у власти больше 20 лет, то, скорее всего, у этой страны авторитарный политический режим. Самый сложный вопрос в этой ситуации такой: как уйти с должности так, чтобы никому не навредить и оставить о себе хорошее впечатление. На самом деле это невероятно сложная задача. Попробуйте с ней справиться в нашей игре, в которой вас может ждать все что угодно.

Ваша задача — попытаться достойно выйти из игры, сохранить власть и здоровье.

Редакция благодарит за помощь в подготовке игры научного сотрудника факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге Маргариту Завадскую.

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Автор: Юрий Сапрыкин — младший, иллюстрации: Настя Григорьева