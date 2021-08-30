Природа настолько очистилась, что в офисах появились тренажерные залы и кушетки для сна Тест о новой корпоративной культуре

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Офисная жизнь никогда не будет прежней. По крайней мере, так считают представители трети крупных международных компаний, которые приняли участие в опросе Knight Frank. При этом совсем отказываться от помещений они не хотят, но сильно трансформировать пространство и модели существования в нем — да. Вместе с компанией Mail.ru Group, которая активно занимается перестройкой офисов и внедрением «гибридного» формата работы, мы придумали этот тест — в нем вам предстоит выбрать, на какие нововведения вы готовы, а с чем категорически не согласны.

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