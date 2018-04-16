Природа или культура? Тест-опрос «Медузы» и InLiberty о том, во что вы больше верите: в гены или в воспитание

На протяжении многих веков люди ведут спор о том, что делает человека человеком. В какой мере нас формируют наши гены? Какую роль играют воспитание и культура, в которой мы живем? От того, как мы отвечаем на эти вопросы, часто зависит, какую политику мы поддерживаем, как мы воспитываем детей и строим отношения с другими людьми. К началу цикла публичных дискуссий «Великие споры» «Медуза» и просветительский проект InLiberty описали 10 ситуаций. Оцените, в какой мере вы с ними согласны, чтобы понять, во что вы больше верите: в гены или в воспитание.