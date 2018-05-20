Придумайте пирожок! Игра памяти создателя жанра Владислава Кунгурова

18 мая умер Владислав Кунгуров, который в начале 2000-х придумал пирожки — четверостишия без рифмы с абсурдным завершением. Например, вот этот считается первым:

когда играют кастаньеты

когда звучит пожарный гонг

идут по улице солдаты

их ружья теплые как соль

Традиционно пирожки пишутся без заглавных букв и знаков препинания. Мы взяли наши любимые пирожки и вот этот самый первый и предлагаем вам придумать оригинальный конец каждому.

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