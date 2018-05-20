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Придумайте пирожок! Игра памяти создателя жанра Владислава Кунгурова
18 мая умер Владислав Кунгуров, который в начале 2000-х придумал пирожки — четверостишия без рифмы с абсурдным завершением. Например, вот этот считается первым:
когда играют кастаньеты
когда звучит пожарный гонг
идут по улице солдаты
их ружья теплые как соль
Традиционно пирожки пишутся без заглавных букв и знаков препинания. Мы взяли наши любимые пирожки и вот этот самый первый и предлагаем вам придумать оригинальный конец каждому.
Правила игры:
- Вы увидите три строчки из оригинального пирожка.
- Придумайте четвертую и впишите свой текст в пустое поле.
- Если не можете придумать конец, жмите кнопку «Давайте другой пирожок» и попробуйте еще раз.