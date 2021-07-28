Правда, что большинство людей могут не дышать всего минуту? В этой игре нужно распознать мифы о здоровье легких

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

1 августа — Всемирный день рака легкого. К этой дате мы вместе с компанией Roche подготовили тест — в нем перечисляем различные факты про устройство легких, вредные привычки и заболевания. Ваша задача: отличить, какие из них правдивы, а какие — нет.

Начать игру

Сделано в продано! Фото: Paul Berthelon Bravo / Unsplash, в анонсе — SewCream / Shutterstock