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Стань агентом лета!

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Правда, что большинство людей могут не дышать всего минуту? В этой игре нужно распознать мифы о здоровье легких

1 августа — Всемирный день рака легкого. К этой дате мы вместе с компанией Roche подготовили тест — в нем перечисляем различные факты про устройство легких, вредные привычки и заболевания. Ваша задача: отличить, какие из них правдивы, а какие — нет.

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Фото: Paul Berthelon Bravo / Unsplash, в анонсе — SewCream / Shutterstock

Партнерский материал