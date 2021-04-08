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Пожалуйста, уберите от экранов детей и людей из «официальных органов» Сейчас на вас будут негативно влиять обнаженные скульптуры. Влияют? Уже чувствуете, да? Отвечайте честно!

Музей «Эрмитаж» регулярно получает жалобы о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей. На этот раз жалоба пришла из официальных органов. Что ж, пора узнать, сильно ли вас задевают обнаженные статуи. Будьте честны с нами и с самим собой!

Но если для вас это неприемлемо, то посмотрите интервью гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой для шоу «Скажи Гордеевой»

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Фото в анонсе: Pommy.Anyani / Shutterstock.com