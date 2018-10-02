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Построить Вавилонскую башню? Легко! Игра «Медузы», посвященная главным картинам Питера Брейгеля Старшего

13:00, 2 октября 2018

2 октября в Вене открывается выставка нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего. Это главная выставка осени в европейских музеях — а вероятно, и года! «Медуза», увы, в Вену пока поехать не может, зато предлагает читателям сыграть в игру и попытаться собрать три картины художника. 

Ваша задача: Передвигать кусочки пазла так, чтобы они выстроились в правильном порядке. Последняя, недостающая часть пазла появится в самом конце автоматически, и картина сложится.

Разработка — Илья Борисов, дизайн — Настя Григорьева, продюсер — Юрий Сапрыкин-мл.