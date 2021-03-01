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Полиция или милиция? Тест в честь 10-летия величайшей реформы, изменившей ход истории Поставьте полицейских и милиционеров на место (в заголовках новостей)

Ровно 10 лет назад в России перестала существовать милиция. По инициативе президента Дмитрия Медведева ее переименовали в полицию — предполагалось, что смена имиджа повысит эффективность ведомства. В честь этого важнейшего события, изменившего ход истории, предлагаем пройти тест, где нужно вставить правильное слово в заголовок новости. Полиция или милиция?

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Фото в анонсе: Антон Стрижев / Фотобанк Лори