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Полицейские придумывают самые нелепые причины, чтобы не пускать адвокатов в ОВД. Сможете пробиться к задержанным? Тест «Медузы» и «ОВД-Инфо»

Число задержаний на акциях протеста в поддержку Алексея Навального превысило 11 тысяч. Во многих отделах полиции, куда доставляли людей, вводили план «Крепость» — это особое положение, которое вводят для защиты от вооруженного нападения. «Крепость» позволяет никого не впускать и не выпускать из отдела, поэтому полицейские зачастую придумывают самые нелепые причины ввести этот план. А вы сможете встать на место адвоката, попасть в ОВД и помочь задержанным?

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