Похмельный кроссворд Игра «Медузы» на 1 января. Вы справитесь!

Вы проснулись 1 января. Наверное. Чтобы не оскорблять и не перегружать ваш мозг интеллектуальными играми, «Медуза» предлагает вам пройти похмельный кроссворд. В нем очень простые вопросы и совершенно не важно, в каком порядке вы запишете буквы в ответе.

Как играть: Ваша задача ответить правильно на все вопросы и привести, таким образом, свои мысли в порядок. Чтобы ответить на вопрос, вы должны поймать необходимые буквы или символы (необязательно в правильном порядке). Если вы по ошибке схватили ненужную вам букву, просто выкиньте ее, нажав на нее в слове.