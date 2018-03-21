Побей диктатора Карточная игра «Медузы» про результаты мировых лидеров на выборах

Владимир Путин снова стал президентом России, получив рекордное число голосов — 56 202 497, или 76,65% от всех пришедших на выборы. «Медуза» предлагает вам сравнить его результат с лидерами других стран — все, как было в нашей игре «Карточный домик» двухлетней давности.

Как играть: У вас и у оппонента по три карты — на каждой изображен глава какого-нибудь государства. Его рейтинг на последних выборах — это «старшинство» в колоде, только, в отличие от обычных карт, «старшинство» не показывается, вы должны его вспомнить самостоятельно. Игру начинает компьютер — он бросает на игральный стол карту, которую вы должны побить. Побили — вам очко, не смогли — ему. Игра идет до трех очков.

Примечание: Для политиков, которые были выбраны во втором туре выборов, указывается результат второго тура. Лидеров парламентских республик в игре нет.