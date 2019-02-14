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Переживите 14 февраля! Самая (не)романтичная игра «Медузы» с неожиданным финалом

14 февраля — День всех влюбленных. Все вокруг дарят и получают валентинки, называют друг друга «вторыми половинками» и массово скупают цветы и плюшевых мишек. «Медуза» предлагает вам попытаться пережить этот день, избежав всего ванильного (предупреждаем, это непросто!).

Как играть: нажимайте на мышку или на экран — и держитесь на нужном уровне. Ваша задача — пролететь весь день (24 очка) и не задеть ни одной валентинки.

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Разработка — Алексей Прилепский, дизайн — Настя Григорьева, продюсер — Юрий Сапрыкин-мл.