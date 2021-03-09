Перед вами первый антистресс-тест на «Медузе»! Ваша задача — слушать пение птиц, разглядывать деревья, грибы и травы

Нет сил и хочется сменить обстановку? Дождитесь подходящего случая и отправляйтесь в лес. А пока можно совершить виртуальную прогулку. Вместе с компанией Tetra Pak® мы придумали антистресс-тест о лесах и их обитателях. Никаких рабочих моментов и горящих дедлайнов! Только свежий воздух, щебет птиц и еще кое-кто вон за тем кустом.

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Сделано в продано! Фото: Avigator Fortuner / Shutterstock, в анонсе — Erik Mandre / Shutterstock