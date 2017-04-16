Пасха, Пасха или Песах? Праздничный тест «Медузы» на знание католичества, православия и иудаизма

Как играть: В этом году православная Пасха, католическая Пасха и Песах совпали. По этому поводу «Медуза» предлагает вам пройти тест на знание традиций и верований православия, католичества и иудаизма. Перед вами будут появляться факты и утверждения, которые вы должны будете отнести к правильной религии или конфессии. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку, воспользоваться стрелочками или свайпом — влево или вправо, как в тиндере! На 18 вопросов у вас есть 40 секунд.