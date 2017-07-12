Неужели мы и это проглотим? Сколько несправедливости вы на самом деле можете вынести: тест «Медузы»

Каждый день в мире происходит несправедливость. Депутаты принимают очередной вредный законопроект, городские чиновники перерывают всю столицу за бешеные деньги, полицейские задерживают на мирных акциях ни в чем не повинных людей, какие-то злодеи убивают бездомных собак. Как вы реагируете на эти новости? Что вы делаете, когда слышите об очередной несправедливости?

Внимание: Это тест, где нет правильных и неправильных ответов; он анонимный — так что не бойтесь отвечать честно.