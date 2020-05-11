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Недавно мы выпустили тест про ошибки в русском языке, и он всех взбесил. Вот еще один тест, который взбесит еще больше Теперь на время! Заранее приносим свои извинения!

5 мая мы выпустили ужасно раздражающий тест про самые распространенные ошибки в русском языке, в котором в случае неправильного ответа надо было все начинать сначала. Держите новый тест: мы вам показываем пару слов, а вам нужно понять, можно ли употреблять в русском языке оба этих слова или все-таки одно из слов в паре — это грубая ошибка.

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