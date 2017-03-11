Не слитно или раздельно? Тест «Медузы» на правописание частицы «не»

Как играть: Написание «не» с разными частями речи — едва ли не самое сложное правило в русском языке. В нашей игре ваша задача заключается в том, чтобы правильно и быстро ответить, как писать некоторые словосочетания — слитно или раздельно. У вас есть 48 секунд на 24 примера. Вы можете отвечать стрелочками вправо-влево на клавиатуре, нажимать на ответы под примером или перетаскивать словосочетание в сторону правильного ответа.