Найди кроссовки и наушники Игра на память от «Медузы» и «Бандерольки»

Мы в «Медузе» продолжаем вспоминать старые игры и на этот раз предлагаем вам сыграть в классическую memory game. Вы увидите 12 посылок «Бандерольки», в каждой из них будут лежать товары, которые чаще всего заказывают из Америки пользователи сервиса. Мы покажем вам содержимое посылок на 20 секунд, после чего у вас будет минута, чтобы вспомнить, где какие товары лежали. Вы можете сделать четыре ошибки, после пятой игра закончится.

NB: В случае ошибки вам предложат поискать другой предмет, а тот, на котором вы ошиблись, у вас будет шанс найти в конце раунда.