Найди двух одинаковых губернаторов: игра «Медузы» Политическая версия классической игры «Мемори»

В России продолжается смена губернаторов: кто-то вошел в состав нового федерального правительства, а кто-то просто освободил место «молодым технократам», которые должны на новом месте подготовиться к сентябрьским выборам в своем регионе. Новые губернаторы, как правило, обладают однотипными биографиями и даже внешне чем-то похожи. Проявите политическую выдержку и найдите их всех в новой версии классической игры «Мемори».

Как играть: Откройте две карточки кликом или тапом. Если изображения совпали — вы забираете эти карточки себе. Если нет — они остаются на игровом поле.