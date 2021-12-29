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Меняемся подарками!
Партнерский материал

Навязанный выбор или осознанный? Этот тест расскажет, как вы оцениваете поступки других людей

Есть мнение, что мы ничего (или почти ничего!) не выбираем в жизни: все навязано модой, медиа, окружением и поступками других людей. Но так ли это? Давайте разбираться! Этот тест мы сделали вместе с компанией HEINEKEN в России, которая при поддержке РОМИР проводит исследование потребительских привычек и осознанности выбора. Ваша задача — предположить, самостоятельно большинство людей принимают то или иное решение или же все это навязано извне. 

Сделано в продано!

Фото: Siora Photography / Unsplash, на обложке — IR Stone / Shutterstock

Партнерский материал