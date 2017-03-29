Насколько вы коррумпированы? Тест «Медузы» об особенностях жизни в России

26 марта десятки тысяч людей по всей стране участвовали в уличных акциях протеста против коррупции. При этом коррупция стала настолько естественной частью жизни в России, что в иных ситуациях многие и не задумываются, что в том, чтобы решить вопрос деньгами или через личные связи, есть что-то неправильное. По данным «Левада-центра», 20% россиян допускают решение повседневных вопросов с помощью взяток. «Медуза» предлагает несколько таких типичных ситуаций — с несколькими вариантами того, как можно себя в них вести. «Правильных» ответов в этом тесте нет — но есть те, в которых коррупционная составляющая больше или меньше.