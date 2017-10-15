Насколько рационально вы принимаете экономические решения?

Нобелевскую премию по экономике получил Ричард Талер, один из родоначальников поведенческой экономики. Он исследует нерациональное принятие экономических решений. Иногда это происходит потому, что людям не хватает времени или способностей, чтобы просчитать все варианты, — или они попадают в одну из известных когнитивных ловушек. «Медуза» и проект «Экономика для школьников» предлагает вам проверить, насколько вы склонны к взвешенным, просчитанным решениям, которые ведут к вашей собственной выгоде. Старайтесь выбирать не те варианты, которые, как вам кажется, считают «правильными» авторы, а те, которые похожи на ваше поведение.