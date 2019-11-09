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Нарисуйте граффити на Берлинской стене! Игра к 30-летней годовщине ее падения

Ровно 30 лет назад, 9 ноября 1989 года, разрушили Берлинскую стену, которая делила Берлина на западный и восточный. По сути, это стало концом холодной войны между США и СССР. Часть стены сохранилась до сих пор: она вся изрисована граффити, многие из которых стали классическими иллюстрациями. Здесь у вас есть возможность тоже нарисовать граффити — только на виртуальной стене. Запостите свои граффити в любой соцсети и тегните «Медузу», мы опубликуем лучшие.

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