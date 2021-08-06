Направо пойдете — на шашлыки попадете, налево — 10 км пробежите В этом тесте проверяем уровень вашей активности

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Да-да, все знают, что сидячий образ жизни — это вредно, но прежде чем что-то менять, стоит оценить масштаб проблемы и спектр работ. В этом тесте мы вместе с фондом борьбы с инсультом ОРБИ проверим, насколько вы легки на подъем и верите, что спорт — это мир. Возможно, ваш мир несколько отличается?

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Сделано в продано! Фото: Ryoji Iwata / Unsplash