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Накопите себе удачи на 2020 год. Самая обнадеживающая игра «Медузы» Все просто: попробуйте угадать, в какой руке мы спрятали конфетки

Как говорится, это был непростой год… Наступил новый — и никто не знает, будет ли он проще. В любом случае в 2020-м вам точно понадобится удача. Хорошая новость: ее можно накопить прямо здесь.

Как копить удачу: Сначала выберите свое любимое число и любимый цвет, а потом угадывайте, в какой руке мы спрятали конфетки этого цвета и с этим числом. Когда угадаете несколько раз подряд, прибавятся жизни и вы сможете копить удачу дальше. В конце мы скажем, насколько удачливее других читателей «Медузы» вы будете в 2020 году.

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