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Наконец-то играем в «Что? Где? Когда?» прямо на «Медузе». Минута пошла! Будьте внимательны, все 13 вопросов — сложные

4 сентября 1975 года — 45 лет назад! — вышел первый выпуск телепередачи «Что? Где? Когда?». Мы открыли черный ящик — и подготовили к юбилею свою мини-версию игры. По этому случаю журналист и многократный победитель турниров по спортивной версии «Что? Где? Когда?» Илья Бер выбрал 12 лучших вопросов за всю историю спортивного ЧГК. Предупреждаем: они довольно сложные, поэтому лучше думать над ответами командой.

Как играть. Элементарно. Мы показываем автора вопроса, затем вы запускаете таймер. В течение минуты вы должны вписать правильный ответ в поле. В игре 13 вопросов. Главное правило этой игры — ничего не гуглить.

И про 13-й вопрос. Некоторое время назад мы объявили сбор вопросов для игры. Из того, что вы прислали, мы выбрали один, самый лучший — он будет задан в последнем раунде. Да здравствует 13-й сектор!

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