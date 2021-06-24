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Стань агентом лета!

игры

На улицу выходили? Видели, что там творится? Значит, пора ответить на извечный вопрос (у нас он всего один!). Вам жарко или дует?

Есть все же вечные споры: окрошка на квасе или на кефире? Пицца с ананасами — мерзость или захотелось? Меладзе или Агутин? К чему это мы: пришло время определиться и выбрать сторону в одном из важнейших вопросов. Будьте внимательны, голос у вас только один. Итак, вам жарко или дует? 

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Фото в анонсе: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

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