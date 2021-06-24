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На улицу выходили? Видели, что там творится? Значит, пора ответить на извечный вопрос (у нас он всего один!). Вам жарко или дует?

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Есть все же вечные споры: окрошка на квасе или на кефире? Пицца с ананасами — мерзость или захотелось? Меладзе или Агутин? К чему это мы: пришло время определиться и выбрать сторону в одном из важнейших вопросов. Будьте внимательны, голос у вас только один. Итак, вам жарко или дует?

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Фото в анонсе: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA