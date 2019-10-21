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Мы пять лет рассказываем о событиях в мире, а вы следите. Давайте проверим, насколько внимательно Юбилейная игра «Медузы»

«Медузе» исполнилось пять лет. 🎉 За это время мы выпустили более 80 тысяч материалов — немудрено запутаться, когда что произошло. Давайте проверим, как вы следили за событиями, которые мы освещали.

Правила игры. Мы по очереди показываем заголовки материалов «Медузы». Ваша задача — расположить их в хронологическом порядке. У вас будет бесконечное количество времени и девять жизней (поверьте, они вам пригодятся!).

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