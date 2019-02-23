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Мурка или Нейромурка? Попробуйте отличить настоящего котика от созданного нейросетью

Американский разработчик Филип Ван научил нейросети генерировать лица несуществующих людей, которые почти невозможно отличить от настоящих. После этого он решил повторить свой эксперимент — на кошках. В большинстве случаев кошки выглядят очень странно, но есть и удачные варианты. «Медуза» предлагает читателям пройти тест и попытаться отличить настоящего котика от созданного нейросетью. Это не так легко, как вы думаете.

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Фото в анонсе: Marko Blazevic / Unsplash