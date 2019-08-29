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Можно ли диагностировать рак в домашних условиях? А лечить его без химиотерапии? Тест о достижениях в онкологии

Благодаря достижениям медицинской науки врачи уже могут делать очень многое, когда сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Вместе с «РакФондом» — фондом поддержки научных исследований в онкологии — мы подготовили тест: попробуйте угадать, что медицина уже знает и может, а что мы выдумали.

Материал публикуется в рамках проекта MeduzaCare, который в августе 2019 года рассказывает об онкологических заболеваниях.

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Авторы: Дмитрий Овчинников, Кристина Закурдаева, Дарья Саркисян