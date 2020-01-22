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Можно его потрогать за щечку? Когда за вторым? Попробуйте побыть матерью и не обезуметь Игра к выходу нового подкаста «Ты же мать»

На «Медузе» вышел новый подкаст под названием «Ты же мать». Филолог Александра Довлатова, журналистки Настя Красильникова и Анастасия Хартулари говорят о том, каково это — быть матерью в XXI веке. В подкасте ведущие рассуждают о тревогах, раздражительности, боли и маленьких радостях. К запуску подкаста мы подготовили игру — попробуйте не разозлиться на ситуации, с которыми вы вероятнее всего столкнетесь (или уже столкнулись) во время воспитания ребенка. Только отвечайте честно!

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