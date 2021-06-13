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«Мент в законе» или «Мент вне закона»? Ну а может, лучше «Ментозавры»? Тест на знание сериалов со словом на букву «М» в названии

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8 июня у видеоблогера BadComedian вышел обзор фильма «Зоя». Из него мы с удивлением узнали, что режиссер фильма Максим Бриус снял еще и сериал под названием «Ментозавры»! К сожалению, он не про динозавров, которые работают в полиции. Но мы верим, что когда-нибудь в России снимут и такой — ведь сериалов «про ментов» у нас хватает. Пора проверить, насколько хорошо вы с ними знакомы!

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Фото в анонсе: «Триикс Медиа»