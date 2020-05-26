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Мем или настоящий Петр? Пора увековечить поросенка Петра на «Медузе» Простой тест ко дню рождения Людмилы Петрушевской

26 мая день рождения Людмилы Петрушевской — прозаика, поэтессы, сценаристки и… автора книжек про поросенка Петра! Конечно, поросенок больше известен как персонаж мемов, а не герой книг Петрушевской. Мы решили увековечить Петра на «Медузе» и сделали тест, в котором нужно отличить оригинал (настоящего Петра из книг Людмилы Петрушевской) от подделки (мема).

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Фото в анонсе: Издательство «Росмэн»