Мечтаете о работе в IT, но не определились со специализацией? Этот тест поможет!

Без айтишников не было бы этого теста, сайта «Медузы» и много чего еще. Но айтишник айтишнику рознь — на самом деле в этой сфере много профессий, и далеко не каждый специалист должен, например, кодить. Этот тест мы сделали вместе со SkillFactory, чьи курсы помогли начать карьеру 9000 студентам. Расскажите о своих предпочтениях, а мы попробуем угадать, какая профессия в IT вам больше подходит.

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Сделано в продано! Фото: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock, в анонсе — Monstar Studio / Shutterstock