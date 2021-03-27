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Малевич или Кандинский? Сможете не перепутать и пройти без единой ошибки? Это тест на вылет!

Новый герой шоу «Скажи Гордеевой» Зельфира Трегулова — генеральный директор Третьяковской галереи. Дальше логика логика была такая: Третьяковская галерея — русское искусство — начало XX века — абстракционизм — «Черный квадрат» — Малевич — Кандинский. О, Малевич и Кандинский — попробуйте их отличить!

А после этого посмотрите новый выпуск шоу «Скажи Гордеевой».

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Фото в анонсе: Василий Кандинский «Желтое-красное-синее», 1925 годФотографии: Wikimedia Commons