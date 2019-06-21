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Лягушонок Кермит — журналист? А Тинтин? А Рогозин? Угадайте, кто из знаменитостей работал репортером. Игра «Медузы»

Один из самых известных супергероев — Человек-паук — в свободное от геройства время работает фоторепортером в газете Daily Bugle. В мире полно знаменитостей — настоящих и вымышленных, — которые раньше занимались нашей любимой профессией — журналистикой (либо продолжают это делать, но тайно). Про них эта игра: просто отличите журналистов от нежурналистов.

Если вы хотите прокачаться в журналистике, подайте заявку на летнюю школу «Ферма», которую проводит «Медуза». В 2019 году она будет в Москве. Прием заявок продлен — до 10 июля!

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Фото в анонсе: Steve Meddle / REX / Vida Press