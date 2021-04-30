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Cпасти «Медузу»

Партнерский материал

Лайк — повод для развода? А что значит статус «В активном поиске»? Тест об отношениях и социальных сетях

Инстаграм, тиндер и другие соцсети успели одновременно стать местом начала тысяч отношений и причиной появления статусов «Все сложно». А как вы относитесь к тому, что флирт, свидания и прочие атрибуты любви перекочевали в онлайн? Проверить это поможет тест, который мы придумали вместе с сериалом «Секреты семейной жизни» — первый сезон уже полностью доступен в онлайн-кинотеатре KION. Отвечайте на вопросы, а мы расскажем, кто вы в мире интернет-свиданий.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу»

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Фото в анонсе: Anastasiia Kucherenko / Shutterstock

Партнерский материал