Лайк — повод для развода? А что значит статус «В активном поиске»? Тест об отношениях и социальных сетях

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Инстаграм, тиндер и другие соцсети успели одновременно стать местом начала тысяч отношений и причиной появления статусов «Все сложно». А как вы относитесь к тому, что флирт, свидания и прочие атрибуты любви перекочевали в онлайн? Проверить это поможет тест, который мы придумали вместе с сериалом «Секреты семейной жизни» — первый сезон уже полностью доступен в онлайн-кинотеатре KION. Отвечайте на вопросы, а мы расскажем, кто вы в мире интернет-свиданий.

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Сделано в продано! Фото в анонсе: Anastasiia Kucherenko / Shutterstock