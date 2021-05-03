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La или le? Непростой тест на определение рода во французском языке Надеемся, вам не придется просить прощения за ваш французский!
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Ходят слухи, что Франция в июне начнет принимать иностранных туристов. Франция так давно закрыта, что мы уже совершенно не помним хруст французской булки и Эйфелеву башню. Мы решили напомнить вам о французском языке и сделали небольшой тест про одно непростое правило.
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