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La или le? Непростой тест на определение рода во французском языке Надеемся, вам не придется просить прощения за ваш французский!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Ходят слухи, что Франция в июне начнет принимать иностранных туристов. Франция так давно закрыта, что мы уже совершенно не помним хруст французской булки и Эйфелеву башню. Мы решили напомнить вам о французском языке и сделали небольшой тест про одно непростое правило.

Ce message (matériel) a été créé et (ou information) diffusé par un média de masse étranger exerçant les fonctions dʼagent étranger et (ou) une entité juridique russe exerçant les fonctions dʼagent étranger

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