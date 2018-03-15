Знаете популярную игру «Словарный запас», которая определяет, каким количеством слов вы пользуетесь? Мы придумали такую же, только про российское кино, сериалы, песни и литературу последних полутора лет. Не волнуйтесь и отвечайте честно — иначе ничего не получится.

Игра выходит в рамках спецпроекта «Россия-2018»: «Медуза» пытается зафиксировать, в каком состоянии находится страна накануне четвертого срока Владимира Путина. Все материалы из этой серии ищите тут.