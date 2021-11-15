Куда вы приведете свою IT-компанию: на зарубежный рынок или к банкротству?

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Итак, представьте: вы сидите в удобном кожаном кресле и управляете IT-компанией. Дела вроде бы идут неплохо, но для роста пора выводить ее за рубеж. Вдумчиво проанализировав готовность компании, прикинув время и деньги, вы решили рискнуть. Готовы к такой амбициозной задаче? Этот тест мы сделали вместе с Фондом развития интернет-инициатив и «Акселератором ФРИИ», который проводит GoGlobal FORUM — конференцию, посвященную международному развитию бизнеса.

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