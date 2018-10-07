Кто ваш супергерой: Дэдпул или Супермен? «Медуза» подбирает каждому свой комикс

Пятый год подряд в Москве проходит главный фестиваль мировой поп-культуры Comic-Con Russia 2018. Здесь можно увидеть премьеры фильмов и сериалов, поиграть в новые компьютерные и настольные игры, а главное — почитать комиксы. С сериалами и играми еще понятно, но как выбрать героя комикса? «Медуза» предлагает читателям ответить на несколько простых вопросов и понять, какой из героев комиксов о супергероях вам ближе: ироничный Дэдпул, серьезный Бэтмен или кто-то еще?