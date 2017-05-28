Кто последний? Я за вами Как долго вы сможете простоять в очереди: игра «Медузы»

Одним из важнейших умений русского человека является умение стоять в очереди. И не важно, что это за очередь — в ней всегда есть жизнь; очередь воспитывает терпение и развивает социальные навыки. Но самое главное — это все-таки выстоять. «Медуза» предлагает читателям проверить свою выдержку и постоять в очереди.

Как играть: Вставайте в очередь и стойте, сколько можете. Когда надоест, нажмите на кнопку «Мне надоело ждать».