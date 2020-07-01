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Кто дольше правил: Рюрик или Путин? Обнулительный тест «Медузы»

В случае принятия новой Конституции в 2036 году у власти, возможно, все еще будет Владимир Путин. В целом, даже к 2020-му Путин правит достаточно долго, чтобы сделать исторический тест. Мы показываем вам портреты российских князей, царей, императоров, а вы вспоминаете, сколько они правили — больше или меньше Путина? Естественно, мы считаем правление Путина вместе с медведевским сроком.

Правильный ответ слева — 👈, правильный ответ справа — 👉. Ну, вы поняли!

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