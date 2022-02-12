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Кровавый тест в честь выхода 25-го сезона «Южного парка» Пытаемся вспомнить, как умирал Кенни (и кричим «Сволочи!»)

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В феврале стартовал уже 25-й (!) сезон «Южного парка» — анимационного шоу, которое никогда ничего не стеснялось. В частности, насилия: один из главных героев сериала, маленький Кенни Маккормик, начиная с 1997 года регулярно умирал на экране какой-нибудь особенно изощренной смертью. Со временем это стало происходить реже, но все равно Кенни только в сериале успел умереть 98 раз. А ведь был еще и полнометражный фильм, и короткометражки, и игры… В общем, у нас к вам простой вопрос: сможете отличить по описанию, умирал так Кенни или нет? Кричать «Сволочи!» необязательно, но рекомендуется.

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Фото на обложке: Comedy Central / Everett Collection / Vida Press