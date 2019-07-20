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Космическая одиссея. Игра «Медузы» 50 лет назад человек впервые высадился на Луну. Сможете повторить?

Ровно 50 лет назад на поверхность Луны сел космический аппарат «Аполлон-11» с астронавтами Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином на борту (третий член экипажа — Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите). Через несколько часов после посадки Армстронг стал первым человеком, когда-либо ступавшим на поверхность спутника Земли. А вы смогли бы посадить свой корабль на Луну? Вообразите себя пилотом «Аполлона» в безумной игре «Медузы».

Как играть: меняйте положение своего корабля в пространстве и включайте двигатели, чтобы ускориться или замедлиться. Избегайте столкновений с посторонними объектами и совершите мягкую посадку на Луну. Если вы играете на компьютере, можете управлять кораблем с помощью стрелок клавиатуры. Удачи!

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Продюсер: Султан Сулейманов. Разработка: Илья Борисов. Дизайн: Ярослав Максимов. Музыка и звуки: Дмитрий Аверенков