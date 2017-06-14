Кошмар реконструктора Помогите собрать правильный исторический реквизит после акции 12 июня: игра «Медузы»

12 июня на Тверской улице фестиваль реконструкторов смешался с народными гуляниями, митингом против коррупции и массовыми задержаниями. О реконструкторах, кажется, никто не подумал — ни полиция, проводившая жесткие задержания, ни митингующие. Мы решили им помочь — и собрать их реквизит после акции.

Как играть: Ваша задача забрать с Тверской противотанковые ежи, кольчуги, копья, щиты и лошадей с сеном. Но ни в коем случае не берите чужого — вам не нужны каски омоновцев, дубинки, автозаки, флаги современной России и надувная уточка.